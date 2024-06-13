Ізраїль і США проти вимоги ХАМАС, щоб країнами-гарантами припинення вогню в Секторі Гази виступили РФ, КНР і Туреччина - ЗМІ

США та Ізраїль відкинули вимогу радикального угруповання ХАМАС про те, щоб Росія, КНР і Туреччина виступили гарантами угоди про припинення вогню в Секторі Гази, повідомили в четвер ізраїльські ЗМІ.

Раніше цього тижня ХАМАС вніс поправки до переданого сторонам президентом США Джо Байденом поетапного плану припинення вогню та обміну заручниками й полоненими.

Перша фаза плану передбачає встановлення перемир'я, звільнення частини ізраїльських заручників в обмін на сотні палестинських в'язнів, збільшення постачань гуманітарної допомоги, початок переговорів про безстрокове припинення бойових дій.

Під час другої фази Ізраїль має вивести всі сили із Сектору Гази, а палестинські угруповання - звільнити заручників, що залишилися.

Третя фаза передбачає початок реалізації плану з відновлення Сектора Гази за підтримки світової спільноти.

Поправки, запропоновані ХАМАС, пише в четвер The Times of Israel, посилаючись на поінформованих чиновників, передбачають, щоб уже на початку першої фази Ізраїль оголосив про повне припинення вогню, і щоб гарантами угоди виступили РФ, КНР і Туреччина.

Крім того, радикальне угруповання наполягає на наданні йому права самому відібрати 100 палестинців, які підлягають звільненню і відбувають тривалі терміни в ізраїльських в'язницях. Ізраїль наполягає на тому, що не підлягають звільненню в межах угоди палестинські ув'язнені, засуджені на терміни понад 15 років.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю не дав офіційної відповіді на ці пропозиції, але ізраїльський представник, який захотів залишитися неназваним, заявив, що запропоновані палестинським угрупуванням поправки "змінюють усі основні та найбільш значущі параметри" угоди, пише газета.

Водночас ізраїльські ЗМІ наводять слова іншого ізраїльського чиновника, який заявив, що "переговори триватимуть за посередництва Катару та Єгипту і в координації зі США, щоб спробувати досягти домовленості".

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь військові Ізраїлю розпочали військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази.