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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль наказав припинити роботу консульства Іспанії для палестинців

 

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у п'ятницю, що вирішив розірвати зв'язок між дипломатичною місією Іспанії та палестинцями на окупованому Західному березі у відповідь на план Мадрида офіційно визнати Палестинську державу.

Про це Кац написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що це - відповідь Ізраїлю на визнання Іспанією Палестинської держави та на "антисемітський заклик віцепрем'єр-міністра Іспанії звільнити Палестину від річки до моря".

"Я вирішив розірвати зв'язок між представництвом Іспанії в Ізраїлі та палестинцями і заборонити іспанському консульству в Єрусалимі надавати послуги палестинцям із Західного берега", - заявив Кац.

"Якщо ця неосвічена, сповнена ненависті особа хоче зрозуміти, чого насправді прагне радикальний іслам, їй слід вивчити 700 років ісламського правління в сучасній Іспанії", - додав ізраїльський міністр, маючи на увазі іспанську віцепрем'єрку Йоланду Діас.

Діас напередодні заявила, що крок Іспанії щодо визнання Палестинської державності 28 травня - це лише початок, і сказала, що "виконання мінімуму є водночас героїчним і недостатнім", а Палестина буде вільною "від річки до моря".

Посольство Ізраїлю розкритикувало її коментарі, заявивши, що ця фраза пропагує ненависть і насильство.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.
 

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