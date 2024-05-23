Німеччина поки що не стане визнавати Палестину

Наразі Німеччина не буде наслідувати приклад Норвегії, Іспанії та Ірландії, які вирішили визнати незалежну Палестинську державу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Самостійна держава Палестина залишається твердою метою німецької зовнішньої політики", однак питання про визнання опиниться на порядку денному лише під час політичного процесу на шляху до її становлення, заявила в Берліні в середу, 22 травня, представниця міністерства закордонних справ Німеччини.

З цієї причини, за її словами, Німеччина вже давно підтримує створення і реформування палестинських інститутів.

Зрештою лише власна держава в сенсі концепції "двох держав для двох народів" створить як для палестинців, так і для ізраїльтян можливість жити пліч-о-пліч у мирі та безпеці, сказала представниця німецького МЗС, наголосивши, що необхідність перемовин на цю тему зараз важлива, як ніколи раніше.

Кількома днями раніше Генеральна Асамблея ООН 143 голосами вирішила надати палестинцям нові "права і привілеї" в Організації Об'єднаних Націй. Німеччина, Австрія, Британія, Італія та Україна утрималися під час голосування. США, Ізраїль, Угорщина та Чехія проголосували проти.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що планують визнати Палестину.

Водночас Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій" у середу через рішення двох країн визнати Палестинську державу.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що викликає послів Іспанії та Норвегії на "виховну бесіду" після того, як ці країни оголосили про рішення визнати Палестинську державу.