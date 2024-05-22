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США вважають, що Палестинську державу треба визнати шляхом переговорів
17:25 22.05.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання кількома європейськими країнами Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.
Про це в коментарі CNN повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому, пише "Європейська правда".
Речник Ради нацбезпеки США зазначив, що Байден є "рішучим прихильником" рішення близькосхідного конфлікту на основі існування двох держав - Ізраїлю і Палестини - "і був ним протягом усієї своєї кар'єри".
Президент США "вважає, що Палестинська держава повинна бути створена шляхом прямих переговорів між сторонами, а не шляхом одностороннього визнання", додав він.
Як нагадує CNN, сам Байден на вихідних підтвердив, що підтримує рішення про дві держави, назвавши його "єдиним рішенням, коли два народи живуть у мирі, безпеці та гідності".
Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що планують визнати Палестину.
Водночас Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій" у середу через рішення двох країн визнати Палестинську державу.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що викликає послів Іспанії та Норвегії на "виховну бесіду" після того, як ці три країни оголосили про рішення визнати Палестинську державу.
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