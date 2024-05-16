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АНАЛІТИКА

У Сербії заявили про арешт через можливу загрозу для президента Вучича

 

У Сербії оголосили про взяття під варту особи, яка могла становити загрозу для безпеки президента Александара Вучича.

Як повідомляє РТС, пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем'єр - міністр внутрішніх справ Івіца Дачич.

"Через загрозу для безпеки президента республіки, було затримано Д. М. із Сомбора, його розпорядилися залишати під вартою протягом 48 годин", - повідомив Дачич.

Невдовзі після появи новини про замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо у соцмережах почали з'являтися погрози та припущення, що Александар Вучич може бути наступним.

Вучич заявив, що шокований замахом на Фіцо, "великого друга Сербії", і побажав йому найшвидшого одужання.

Нагадаємо, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. На ранок 16 травня повідомили, що його успішно прооперували і загрози для життя посадовця немає.

За даними ЗМІ, замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула.

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Ключові теги: Сербія
 

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