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АНАЛІТИКА

Кулеба після зустрічі з Вучичем підтримав членство Сербії в ЄС

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Белграда зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, з яким обговорив двосторонні відносини та європейську інтеграцію.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба повідомив у Twitter (X).

Під час зустрічі голова МЗС подякував президенту Сербії за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум, а також відновити роботу сербського посольства в Україні вперше з березня 2022 року.

"Ми також обговорили шлях наших країн до Європейського Союзу. Проєкт об'єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан", - додав він, говорячи про майбутнє членство України та Сербії в ЄС.

Повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прибули до Белграда в неділю, що стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної агресії Росії.

Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.

З 2022 року сербський президент Вучич тричі зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським під час міжнародних заходів за кордоном, востаннє - на саміті "Україна - Балкани" в Тирані в лютому.
Ключові теги: Сербія
 

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