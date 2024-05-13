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Вучич повідомив, що посол Сербії незабаром повернеться до Києва
17:13 13.05.2024 |
Президент Сербії Александар Вучич провів у Белграді зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив в Instagram.
Глава держави після зустрічі зазначив, що посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві.
"Ми обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн", - додав Вучич.
За його словами, вони також говорили про шлях обох країн до членства в Євросоюзі та нагальну потребу встановлення миру в Україні.
"Я також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні", - вказав Вучич, не уточнивши, про що саме йдеться.
Нагадаємо, що посольство Сербії в Україні тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.
Раніше зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою провів прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, під час якої запевнив у повазі до територіальної цілісності України.
Глава МЗС України також зустрічався зі своїм сербським колегою Марко Джуричем.
Повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прибули до Белграда в неділю, що стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної агресії Росії.
Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.
З 2022 року сербський президент Вучич тричі зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським під час міжнародних заходів за кордоном, востаннє - на саміті "Україна - Балкани" в Тирані в лютому.
Під час цього саміту Вучич наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації.
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