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США застерегли Ізраїль від операції в Рафаху після заяви Нетаньягу про дату штурму
23:12 08.04.2024 |
Сполучені Штати продовжують виступати проти штурму ізраїльськими силами міста Рафах на півдні сектору Гази в межах операції, початої у відповідь на вторгнення терористів ХАМАС у жовтні 2023 року.
Про це на брифінгу 8 квітня заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Міллер нагадав позицію Вашингтона, згідно з якою повномасштабне військове вторгнення в Рафах матиме "надзвичайно шкідливий вплив" на цивільних людей у ньому і в результаті "зашкодить безпеці Ізраїлю".
"Ми чітко дали їм зрозуміти, що вважаємо, що є кращий спосіб досягти законної мети, яка полягає в деградації, демонтажі і розгромі батальйонів ХАМАС, які все ще залишаються в Рафаху", - додав представник Держдепу.
Раніше в понеділок ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу оголосив, що вторгнення ізраїльських сил у Рафах відбудеться, й дата операції вже погоджена.
У Рафаху нині перебувають близько 1,5 мільйона жителів Гази, які втекли від бойових дій між ЦАХАЛ і ХАМАС у регіоні.
Минулого тижня президент США Джо Байден у телефонній розмові з Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектора Гази залежатиме від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.
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