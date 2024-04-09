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АНАЛІТИКА

Ізраїль атакував Ліван, вбито елітного командира «Хезболли», - ЗМІ

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по селу Аль-Султанія на півдні Лівану. Під час атаки було вбито польового командира елітного ліванського підрозділу "Аль-Радван" угруповання "Хезболла" і двоє інших командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Угруповання "Хезболла" повідомило, що пізно ввечері в неділю, 7 квітня, члена групи з Кафр-Кіли, міста на кордоні з Ізраїлем, було вбито "під час виконання свого джихадистського обов'язку".

Ця заява з'явилася після того, як Армія оборони Ізраїлю повідомила про удари по позиціях "Хезболли" в Кафр-Кілі, а також по ракетній установці в Яруні, опублікувавши відеозапис атак.

З початку війни у Секторі Газа 8 жовтня, Ізраїль ліквідував у Лівані та Сирії 272 члени угруповання "Хезболла".

Крім того, у Лівані загинули ще 53 бойовики інших терористичних угруповань, один ліванський солдат і щонайменше 60 цивільних осіб, троє з яких були журналістами.

Атаки угруповання "Хезболла"

"Хезболла" ("Партія Аххала" або "Партія Бога", взято з Корану) - воєнізована ліванська шиїтська організація і політична партія, що виступає за створення в Лівані ісламської держави. Організація була створена під час громадянської війни у Лівані в 1982 році групою радикальних шиїтських священнослужителів за фінансової підтримки Ірану. Її метою проголосили військову відповідь на окупацію Ізраїлем частини Лівану.

З початком наземної операції проти ХАМАС у Секторі Газа, бойовики "Хезболла" почали обстрілювати ракетами територію Ізраїлю й американські військові об'єкти в сусідніх країнах.

Зокрема, 7 квітня авіація Сил оборони Ізраїлю вдарила по об'єктах у долині Бекаа на сході Лівану. Ціллю повітряної атаки міг бути тренувальний табір угруповання "Хезболла" біля кордону з Сирією.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про те, що його країна готова розпочати війну з ліванським угрупованням.

8 січня у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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