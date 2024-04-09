У Байдена відреагували на часткове виведення Ізраїлем військ у Секторі Газа

У Білому домі заявили, що виведення Армією оборони Ізраїля військових з південної частини Сектору Газа пов'язане з проведенням переоснащення особового складу та для відпочинку.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

В адміністрації американського президента зазначають, що такі дії Ізраїля не обов'язково можуть вказувати на якісь нові операції ЦАХАЇ у регіоні у майбутньому.

"Вони перебувають у місцях бойових дій 4 місяці, і ми отримуємо повідомлення, що вони втомилися, що їх необхідно переоснастити", - розповів Кірбі.

Разом з тим представник Білого дому додає, що наразі "важко сказати", що саме відбувається у Секторі Газа у контексті переміщення ізраїльських військових.

"Наскільки ми розуміємо і судячи з їхніх публічних заяв, насправді йдеться про відпочинок і переоснащення цих військ. Це необов'язково може свідчити про якусь майбутню нову операцію цих військ", - заявив Кірбі.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа. Наразі в анклаві, за даними ізраїльських ЗМІ, залишається всього одна бригада - "Нахаль".

Виведення ізраїльських військ з півдня Сектору Газа сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.