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Ізраїль виводить війська з півдня Сектору Гази, у районі залишається лише одна армійська бригада - ЗМІ
08:46 08.04.2024 |
Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю відвела всі підрозділи з півдня Сектору Гази, повідомляє The Jerusalem Post.
За даними видання, зараз на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада, завданням якої є гарантувати безпеку коридору, що зв'язує південь Ізраїлю з узбережжям Сектору Гази.
Газета нагадує, що виведення військ відбулося через чотири місяці після початку боїв у районі міста Хан-Юніс і через пів року після того, як рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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