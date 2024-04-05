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АНАЛІТИКА

Після ультиматиму США Ізраїль іде на послаблення блокади Сектора Газа

 

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив відкриття контрольно-пропускного пункту Ерез між Ізраїлем і північною частиною сектора Газа вперше після атаки ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Неназваний ізраїльський чиновник у коментарі телеканалу сказав, що пункт пропуску буде відкрито, щоб у Газу надходило більше гуманітарної допомоги.

Кабінет безпеки також схвалив використання ізраїльського порту "Ашдод" для передачі додаткової допомоги в Газу.

Раніше сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон може змінити свою політику щодо Ізраїлю. Причиною є гуманітарна ситуація і збільшення жертв серед цивільних осіб у Секторі Газа, де ЦАХАЛ продовжує операцію проти ХАМАС.

Атака на гумконвой WCK і реакція Заходу

Нагадаємо, 2 квітня в Секторі Газа ізраїльські військові атакували ракетами колону гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen), що забезпечує харчуванням жителів анклаву. Внаслідок інциденту загинули семеро працівників гуманітарної місії з різних країн світу.

Як розповіли в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), трагедія сталася через "помилкову ідентифікацію": оператор дрона подумав, що до колони приєднався терорист ХАМАС.

Зокрема, серед жертв інциденту були троє громадян Великої Британії. Прем'єр країни Ріші Сунак заявив, що шокований інцидентом, і вимагає всебічного розслідування трагедії.

Різко висловився про цю атаку також президент США Джо Байден. Він заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення у Секторі Газа.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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