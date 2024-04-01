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АНАЛІТИКА

Нетаньяху пообіцяв вивести цивільних із Рафаха перед атакою на ХАМАС

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські військові готуються вивести більше мільйона палестинських цивільних осіб з міста Рафах на півдні Гази, надати їм необхідну допомогу, а потім здійснити атаку на бойові батальйони ХАМАС, які там залишилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це правильна річ, яку потрібно зробити як на операційному, так і на міжнародному рівні. Це потребує часу, але це буде зроблено", - сказав Нетаньяху на пресконференції в неділю ввечері.

Відповідаючи на звинувачення в Ізраїлі в тому, що він недостатньо зосереджений на звільненні заручників, прем'єр сказав: "Той, хто це говорить, неправий і вводить вас в оману".

Зараз ізраїльські війська домінують у північній частині Гази. Одна з вимог ХАМАС полягає в тому, щоб цивільним особам і бойовикам дозволили повернутися в їхні будинки на півночі. Нетаньяху сказав, що це не може бути прийнято через "значні наслідки для безпеки", які він відмовився перераховувати.

Він повідомив, що США мають ідеї щодо надання допомоги мирним жителям Рафаха та обмеження втрат, і він готовий їх вислухати.

Наступ на Рафах

Армія Ізраїлю планує розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.

Під час нещодавньої розмови з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герці Халеві голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що США "не змиряться" з масовими жертвами серед цивільного населення в Рафаху, враховуючи кількість жертв серед цивільного населення у північній та центральній частинах смуги Газа.

Браун підсумував пропозицію Вашингтона, яка включає в себе захист кордону Сектора Газа з Єгиптом за допомогою технологічних досягнень для запобігання контрабанді зброї через Філадельфійський коридор, ізоляцію міста Рафах і проведення точкових рейдів, а також створення спільного центру управління для координації цільових операцій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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