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АНАЛІТИКА

Австрійський Raiffeisen Bank перевіряють у зв'язку з відмиванням грошей та роботою в Росії

 

Австрійський фінансовий регулятор FMA розслідує діяльність Raiffeisen Bank International у зв'язку з проблемами боротьби з відмиванням грошей. Крім того, продовжується розслідування фінансового регулятора США у зв'язку з роботою банку на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Raiffeisen Bank повідомив у своєму звіті, що розслідування в Австрії зосереджено на так званих правилах "знай свого клієнта", маючи на увазі ключовий захід безпеки щодо запобігання відмиванню грошей.

Це пов'язано з тим, що Raiffeisen Bank International також перебуває під розслідуванням санкційного органу США - Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).

Австрійське розслідування стосується платежів за участю Росії та даних, розкритих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів у рамках проекту під назвою "Секрети Кіпру", повідомив представник банку.

Регулятор вивчає платежі за участю трьох клієнтів, оброблені в період з 2017 по 2020 рік. Розслідування може призвести до штрафів, йдеться у річному звіті банку.

У банку заявили, що австрійський регулятор вважає, що банк "не повністю виконав свої адміністративні зобов'язання".

Банк також надав оновлену інформацію про розслідування в США, згідно з якою OFAC має намір "прояснити платіжний бізнес... який RBI веде з банками-кореспондентами США у світлі подій, пов'язаних з Росією та Україною".

"Порушення санкцій США може... призвести до штрафів, заморожування рахунків або припинення ділових відносин з американськими банками-кореспондентами", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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