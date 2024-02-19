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ЄС накладе на Apple штраф розміром 500 мільйонів доларів - FT
12:40 19.02.2024 |
Європейська комісія має намір накласти штраф на технологічного гіганта Apple за монопольну поведінку на ринку стрімінгової музики за скаргою Spotify.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.
Брюссель збирається накласти перший в історії штраф на Apple за ймовірне порушення законодавства ЄС щодо доступу до своїх музичних потокових сервісів.
Штраф у розмірі близько 500 млн євро, як очікується, буде оголошено на початку наступного місяця.
У 2019 році Spotify подав офіційну скаргу до регуляторів.
Apple звинувачують у використанні своєї власної платформи для надання переваги своїм послугам над послугами конкурентів.
В рамках розслідування з'ясовується, чи не блокувала компанія Apple інформування користувачів iPhone про дешевші альтернативи доступу до музичних підписок поза межами App Store.
Комісія визнає дії Apple незаконними і такими, що суперечать правилам блоку, які забезпечують конкуренцію на єдиному ринку, розповіли Financial Times люди, знайомі зі справою.
Вона заборонить практику блокування музичних сервісів Apple, щоб користувачі за межами App Store могли переходити на дешевші альтернативи.
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