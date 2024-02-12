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АНАЛІТИКА

Ізраїль заявив, що знайшов базу ХАМАС під будівлею ООН

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про виявлення 10 лютого під головною будівлею Близькосхідного агентства Організації Об'єднаних Націй (ООН) для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР) у Секторі Гази тунелю та штабу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в США та ЄС терористичною організацією.

За даними армії, під землею розташувався обладнаний вибухозахисними дверима тунель завдовжки 700 метрів і завглибшки 18 метрів, що веде до центру обробки даних. Електрична інфраструктура підземної бази була з'єднана зі штаб-квартирою БАПОР. Це, як вважають ізраїльські військові, може вказувати на те, що організація забезпечувала тунелі електрикою.

"Немає жодних сумнівів у тому, що співробітники БАПОР знали, що ХАМАС риє під ними величезний тунель. БАПОР забезпечує прикриття для ХАМАСу, БАПОР точно знає, що відбувається під землею, і БАПОР використовує свій бюджет для фінансування деяких військових можливостей ХАМАСу, це точно", - заявив полковник ЦАХАЛу Бенні Аарон.

Пізніше солдати ЦАХАЛу провели "цілеспрямований рейд" по центральному штабу БАПОР. "У приміщеннях будівлі виявили велику кількість зброї, зокрема гвинтівки, боєприпаси, гранати і вибухівку", - стверджують вони та додають, що розвідувальні дані й документи, виявлені в офісах, підтвердили їхнє використання терористами ХАМАС.

Причетність БАПОР до теракту 7 жовтня

У січні ізраїльська влада передала керівництву ООН інформацію про участь 12 співробітників БАПОР у нападі ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Пізніше її підтвердив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Агентство розірвало контракти з причетними до теракту працівниками та пообіцяло провести розслідування.

Влада США, Канади, Австралії, Японії, Німеччини та низки інших країн ЄС ухвалила рішення призупинити фінансування агентства.

Гутерріш пізніше закликав країни-донори відновити фінансування БАПОР. З аналогічним закликом 5 лютого виступив верховний представник ЄС з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зі свого боку висунув вимогу скасувати палестинське агентство ООН.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на територію країни та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1400 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 28 тисяч палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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