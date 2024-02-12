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Ізраїль заявив, що знайшов базу ХАМАС під будівлею ООН
08:27 12.02.2024 |
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про виявлення 10 лютого під головною будівлею Близькосхідного агентства Організації Об'єднаних Націй (ООН) для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР) у Секторі Гази тунелю та штабу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в США та ЄС терористичною організацією.
За даними армії, під землею розташувався обладнаний вибухозахисними дверима тунель завдовжки 700 метрів і завглибшки 18 метрів, що веде до центру обробки даних. Електрична інфраструктура підземної бази була з'єднана зі штаб-квартирою БАПОР. Це, як вважають ізраїльські військові, може вказувати на те, що організація забезпечувала тунелі електрикою.
"Немає жодних сумнівів у тому, що співробітники БАПОР знали, що ХАМАС риє під ними величезний тунель. БАПОР забезпечує прикриття для ХАМАСу, БАПОР точно знає, що відбувається під землею, і БАПОР використовує свій бюджет для фінансування деяких військових можливостей ХАМАСу, це точно", - заявив полковник ЦАХАЛу Бенні Аарон.
Пізніше солдати ЦАХАЛу провели "цілеспрямований рейд" по центральному штабу БАПОР. "У приміщеннях будівлі виявили велику кількість зброї, зокрема гвинтівки, боєприпаси, гранати і вибухівку", - стверджують вони та додають, що розвідувальні дані й документи, виявлені в офісах, підтвердили їхнє використання терористами ХАМАС.
Причетність БАПОР до теракту 7 жовтня
У січні ізраїльська влада передала керівництву ООН інформацію про участь 12 співробітників БАПОР у нападі ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Пізніше її підтвердив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Агентство розірвало контракти з причетними до теракту працівниками та пообіцяло провести розслідування.
Влада США, Канади, Австралії, Японії, Німеччини та низки інших країн ЄС ухвалила рішення призупинити фінансування агентства.
Гутерріш пізніше закликав країни-донори відновити фінансування БАПОР. З аналогічним закликом 5 лютого виступив верховний представник ЄС з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зі свого боку висунув вимогу скасувати палестинське агентство ООН.
Напад ХАМАС на Ізраїль
7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на територію країни та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1400 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 28 тисяч палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.
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