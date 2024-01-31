Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль не буде виводити війська з Гази, - Нетаньяху

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його уряд не збирається виводити війська з Гази та звільняти палестинських в'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Нетаньяху розповів, що до нього надходять повідомлення про різні можливі угоди. Він наголосив, що ця війна не завершиться, поки Ізраїль не досягне всіх своїх цілей.

Варто зазначити, що основними цілями Нетаньяху вважає ліквідацію ХАМАС, звільнення усіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для безпеки Ізраїлю.

"Ми не будемо виводити наші війська з сектора Газа", - додав прем'єр Ізраїлю.

Варто зазначити, що напередодні у Парижі відбулися переговори. Високопоставлені представники розвідки США, Катару, Єгипту та Ізраїлю зібралися, щоб обговорити угоду щодо припинення конфлікту. Єрусалим назвав ці перемовини "конструктивними".

Представник бойовиків ХАМАС заявив, що угруповання вже отримало і вивчає пропозицію, яка передбачає припинення конфлікту в Газі та звільнення заручників.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,8746
  0,0116
 0,03
EUR
 1
 41,0845
  0,0803
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7152  0,07 0,17 38,2591  0,08 0,22
EUR 40,9304  0,07 0,17 41,7030  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8800  0,03 0,08 37,9000  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес