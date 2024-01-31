Ізраїль не буде виводити війська з Гази, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його уряд не збирається виводити війська з Гази та звільняти палестинських в'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Нетаньяху розповів, що до нього надходять повідомлення про різні можливі угоди. Він наголосив, що ця війна не завершиться, поки Ізраїль не досягне всіх своїх цілей.

Варто зазначити, що основними цілями Нетаньяху вважає ліквідацію ХАМАС, звільнення усіх заручників і забезпечення того, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для безпеки Ізраїлю.

"Ми не будемо виводити наші війська з сектора Газа", - додав прем'єр Ізраїлю.

Варто зазначити, що напередодні у Парижі відбулися переговори. Високопоставлені представники розвідки США, Катару, Єгипту та Ізраїлю зібралися, щоб обговорити угоду щодо припинення конфлікту. Єрусалим назвав ці перемовини "конструктивними".

Представник бойовиків ХАМАС заявив, що угруповання вже отримало і вивчає пропозицію, яка передбачає припинення конфлікту в Газі та звільнення заручників.