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ЄС вимагає аудиту UNRWA, фінансування агентства призупинене
22:56 29.01.2024 |
Європейський Союз вимагає права на аудит Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) після звинувачень у тому, що деякі його співробітники брали участь у нападах ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Єврокомісія очікує, що UNRWA погодиться на перевірку незалежних експертів, призначених ЄС. "Наразі не передбачається додаткового фінансування UNRWA до кінця лютого", - йдеться у заяві Єврокомісії, опублікованій у понеділок, 29 лютого.
У ЄК закликають до ширшої перевірки всіх співробітників UNRWA, щоб виключити їхню причетність до нападів. ЄС є одним з найбільших донорів гуманітарної допомоги для Гази і Західного берега річки Йордан. У Єврокомісії заявили, що фінансування через інші партнерські організації залишається безперебійним.
Reuters: Нетаньяху підтвердив походження досьє
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху опосередковано підтвердив у понеділок, що саме Ізраїль розповсюдив розвідувальне досьє, в якому стверджується, що деякі співробітники UNRWA брали участь в атаці 7 жовтня, і назвав гуманітарну організацію "наскрізь пронизаною ХАМАСом", пише агентство Reuters.
"Ми виявили, що було 13 працівників UNRWA, які фактично брали участь, прямо чи опосередковано, у різанині 7 жовтня", - сказав він в інтерв'ю британському телеканалу TalkTV. "У школах UNRWA вони викладали доктрини винищення Ізраїлю - доктрини тероризму, вихваляючи тероризм, прославляючи тероризм", - цитує його агенція.
Досьє розвідки: 10 відсотків співробітників UNRWA мають зв'язки з ХАМАС
Агентство Reuters також ознайомилось з досьє ізраїльської розвідки, яке спонукало низку країн припинити фінансування UNRWA. У документа на шість сторінок стверджується, що близько 190 співробітників UNRWA, зокрема вчителі, були в лавах бойовиків ХАМАСу або "Ісламського джихаду". В досьє є імена та фотографії 11 з них. Один з них - шкільний радник, якого в ізраїльському досьє звинувачують у наданні невказаної допомоги своєму сину у викраденні жінки під час нападу ХАМАСу на Ізраїль. Інший палестинець у досьє звинувачується в участі у погромах в ізраїльському прикордонному селі Беері, десята частина мешканців якого була вбита.
Ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що 190 людей, згаданих у досьє, були "закоренілими бійцями, вбивцями", тоді як загалом близько 10 відсотків співробітників UNRWA, як вважають, мають більш широкі зв'язки з ХАМАСом та "сламським джихадом". В агентстві в Газі працює 13 000 людей, пише агентство.
Відповідаючи на запитання про досьє, речниця UNRWA сказала, що не може коментувати його через розслідування, яке проводить ООН. Водночас палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою заплямувати UNRWA, зазначає Reuters.
Основні донори призупинили фінансування
Після заяв Ізраїлю про те, що деякі співробітники UNRWA були причетні до нападу терористичної організації ХАМАС 7 жовтня, низка країн, включно з головними донорами США і Німеччиною, призупинили фінансування агентства. До таких кроків вдалися також Австралія, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Японія та Франція.
Наразі у зв'язку зі звинуваченнями Ізраїлю в ООН проводять розслідування. В організації обіцяють покарати винних і просять країни-донорів переглянути своє рішення. За даними ООН, два мільйони людей в Секторі Гази щодня залежать від гуманітарної допомоги, яку надає агентство.
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