Фінансові новини
- |
- 29.01.24
- |
- 23:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Розвідка Ізраїлю звинувачує 190 співробітників ООН у допомозі бойовикам ХАМАС у Секторі Газа, - ЗМІ
22:49 29.01.2024 |
Ізраїльська розвідка заявила, що 190 співробітників ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня минулого року, який спровокував війну в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У шестисторінковому досьє, з яким ознайомилося агентство видання, стверджується, що близько 190 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР), включно з викладачами, двічі ставали бойовиками ХАМАСу або "Ісламського джихаду".
Один з 11 осіб - шкільний консультант, обвинувачений в ізраїльському досьє в наданні незазначеної допомоги своєму синові у викраденні жінки під час проникнення ХАМАС, під час якого, за даними Ізраїлю, 1200 осіб було вбито і 253 викрадено.
Іншого, соціального працівника БАПОРа, обвинувачують у незазначеній участі в переправленні в Газу трупа вбитого ізраїльського солдата і в координації пересування пікапів, які використовували грабіжники, та постачанні зброї.
Третій палестинець, який фігурує в досьє, обвинувачується в участі в безчинствах у прикордонному ізраїльському селі Беєрі, десяту частину жителів якого було вбито.
Четвертий обвинувачується в участі в нападі на Рейм, де розташовувалася захоплена армійська база і де загинули понад 360 учасників вечірки.
Джерело видання, яке показало досьє ізраїльської розвідки, заявило, що його склала ізраїльська розвідка, а потім передала Сполученим Штатам, які в п'ятницю призупинили фінансування БАПОР.
Відмова від фінансування БАПОР
Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія приєдналися до США, Австралії та Канади, призупинивши фінансування гуманітарної організації, що є найважливішим джерелом підтримки мешканців Гази, після звинувачень з боку Ізраїлю.
При цьому генсекретар ООН Антоніу Гутерріш пообіцяв притягнути до відповідальності будь-якого співробітника ООН, причетного до актів терору 7 жовтня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Росії на завод «Славнефть-ЯНОС» впав невідомий безпілотник
ТОП-НОВИНИ
|Перезапуск БЕБ. Кабмін хоче відкласти переатестацію працівників до кінця війни
|Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року
|ЗМІ: Греція після прохання США готується передати Україні пакет озброєнь
|«Рятівники» Верховної Ради. Навіщо Стефанчуку з Арахамією кріпаки — «слуги народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|ЄС вимагає аудиту UNRWA, фінансування агентства призупинене
|Розвідка Ізраїлю звинувачує 190 співробітників ООН у допомозі бойовикам ХАМАС у Секторі Газа, - ЗМІ
|Заходу знадобиться два роки, щоб зробити достатню кількість боєприпасів для України, - FT
|Нідерланди скеровують 87 млн євро на артилерійські снаряди для України
|На кордоні Угорщини й України відкриють новий прикордонний перехід, планують побудувати міст через Тису - Сіярто
|Питання підтримки Угорщиною надання Україні допомоги ЄС обговорюватимуть у Брюсселі - Сіярто
Бізнес
|Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
|Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор
|Сем Альтман намагається залучити мільярди доларів для створення глобальної мережі фабрик із виробництва чипів ШІ
|Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
|Більшість роботодавців змінять програми відпусток у найближчі два роки - дослідження WTW
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію