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США, Великобританія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців
11:59 29.01.2024 |
США, Великобританія, Італія та інші країни зупинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) у зв'язку з розслідуванням причетності його до ХАМАС, повідомило POLITICO в суботу, 27 січня.
"Велика Британія, Італія, Канада та Австралія наслідували приклад США, припинивши фінансову підтримку агентства ООН у справах палестинських біженців після того, як деяких із його співробітників запідозрили в причетності до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня", - ідеться в повідомленні.
Наголошується, що США - найбільший донор агентства ООН - у п'ятницю призупинили його фінансування після того, як Ізраїль надав через свої служби безпеки докази того, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до терактів 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС увірвалися на південь Ізраїлю, убивши щонайменше 1200 людей і взявши в заручники більше ніж 250 осіб.
Як пише POLITICO, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у суботу заявив, що ізраїльський уряд спробує завадити агентству ООН працювати в секторі Газа після війни, заявивши, що UNRWA "не є розв'язанням проблеми" і що воно служило цивільним відділенням угруповання бойовиків ХАМАС.
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