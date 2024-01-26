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АНАЛІТИКА

Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю не допустити геноциду в Газі

 

Міжнародний суд ООН у п'ятницю постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в Газі, але не наказав негайно припинити вогонь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

У п'ятницю Міжнародний суд ООН визнав, що він має юрисдикцію для розгляду справи, у якій Південно-Африканська республіка звинуватила Ізраїль у геноциді проти палестинського населення.

Суд постановив, що Ізраїль повинен "вжити всіх заходів у межах своїх повноважень", щоб запобігти діям, які підпадають під дію Конвенції про геноцид.

Суд заявив, що Ізраїль повинен негайно забезпечити, щоб його сили не вчиняли жодних дій, передбачених Конвенцією про геноцид.

Ізраїль, за рішенням суду, повинен карати за будь-які публічні коментарі, які можуть вважатися підбурюванням до геноциду в Газі.

Ізраїль також має вжити негайних заходів для покращення гуманітарної ситуації в Газі, постановив суд.

"Суд гостро усвідомлює масштаби людської трагедії, що розгортається в регіоні, і глибоко стурбований триваючою загибеллю людей і людськими стражданнями", - заявила голова суду Джоан Доног'ю.

П'ятничне рішення є проміжним. Повний розгляд справи, поданої ПАР, може зайняти роки. Ізраїль відкидає звинувачення в геноциді і попросив суд зняти їх.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає безпідставними звинувачення Ізраїлю у геноциді.

Нагадаємо, МС ООН також розглядає скаргу України проти Росії за Конвенцією про запобігання геноциду. Вона ґрунтується на звинуваченні Москви у тому, що вона безпідставно звинуватила Київ у "геноциді на Донбасі", щоб виправдати повномасштабне вторгнення.
 

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