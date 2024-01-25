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Кемерон заявив прем’єру Ізраїлю про необхідність створення палестинської держави
09:27 25.01.2024 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час своєї поїздки на Близький Схід зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського МЗС.
Під час зустрічі з Нетаньягу Кемерон наголосив на необхідності політичної стратегії для досягнення довгострокового миру, яка має ґрунтуватися на "надійному і незворотному шляху до створення палестинської держави поряд з Ізраїлем, що дозволить ізраїльтянам і палестинцям жити в мирі та безпеці".
Також під час зустрічі обговорювали потребу в наданні значно більшої допомоги Газі.
Глава британського МЗС заявив, що Ізраїлю необхідно відкрити більше контрольно-пропускних пунктів в Газу, продовжити роботу КПП Ніцана і Керем Шалом, а також підтримати зусилля ООН з ефективного розподілу допомоги по всій території Гази.
Він також наголосив на необхідності для Ізраїлю вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки медичного персоналу та об'єктів в Газі.
Кемерон також підтвердив, що Британія підтримує зусилля зі звільнення 136 заручників, яких захопили бойовики ХАМАС.
За словами британського міністра, він хоче бачити негайну гуманітарну паузу для звільнення заручників і надання допомоги, що призведе до стійкого припинення вогню без повернення до бойових дій.
Для цього, зазначив Кемерон, ХАМАС має погодитися на звільнення всіх заручників, віддати управління Газою Палестинській адміністрації шляхом укладання відповідної угоди, а також припинити ракетні обстріли Ізраїлю.
Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вирушає з візитом на Близький Схід, щоб вимагати негайної гуманітарної паузи в бойових діях в Газі.
Перед цим ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.
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