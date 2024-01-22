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АНАЛІТИКА

Створення незалежної Палестини: Нетаньяху заперечив Байдену

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заперечив слова президента США Джо Байдена, що з ним можна домовитися про врегулювання на Близькому Сході на основі принципу співіснування двох незалежних держав - ізраїльської та палестинської.

"Я не піду на компроміси в питанні щодо повного ізраїльського контролю у сфері безпеки над усією територією на захід від річки Йордан, а це суперечить створенню палестинської держави", - написав Нетаньяху ввечері 20 січня в соціальній мережі X.

Раніше Байден після телефонної розмови з Нетаньяху заявив, що вважає можливим домовитись з прем'єром Ізраїлю про врегулювання на базі співіснування двох держав.

Водночас офіс Нетаньяху повідомив, що на переговорах з Байденом той підтвердив позицію, яку послідовно обстоює вже багато років: "Після усунення ХАМАСу Ізраїль має зберегти контроль у сфері безпеки над Сектором Гази, щоб гарантувати, що Сектор Гази не становитиме загрози для Ізраїлю, а це суперечить вимозі про палестинський суверенітет".

Після розмови з Байденом Нетаньяху заявив, що "прем'єр-міністр Ізраїлю має бути в змозі сказати "ні" навіть нашим найкращим друзям".

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, здійснило 7 жовтня масштабний напад на Ізраїль. ХАМАС завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на територію Ізраїлю та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 24 тисячі палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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