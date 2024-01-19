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АНАЛІТИКА

Нетаньяху відкинув ідею створення палестинської держави

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув заклики до вирішення конфлікту з палестинцями за принципом двох держав. Нетаньяху заявив, що дав зрозуміти США, що відкидає створення палестинської держави за будь-якого післявоєнного сценарію. У телевізійному зверненні у четвер, 18 січня, глава ізраїльського уряду пообіцяв продовжувати наступ у Секторі Гази доти, доки Ізраїль не здобуде вирішальної перемоги над терористичною організацією ХАМАС.

Щодо палестинської держави він наголосив, що у будь-якій майбутній угоді Ізраїль повинен контролювати безпеку на всій території на захід від річки Йордан.

Тим часом, уряд США запевнив, що не відмовиться від своїх зусиль, спрямованих на досягнення рішення про дві держави. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що після війни окупованого Сектора Гази не буде, але тоді неможливо говорити про "справжню безпеку". Оглядачі наголошують, що після цієї заяви Нетаньяху дедалі очевиднішими стають розбіжності у позиціях союзників - Ізраїлю і США.

В ООН Ізраїлю закидають порушення міжнародного гуманітарного права

Спеціальна доповідачка ООН з питань палестинських територій Франческа Альбанезе звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права під час війни у Секторі Гази. "Хоча країна має право на самооборону проти терористичної організації ХАМАС, вона повинна дотримуватися міжнародного гуманітарного права", - заявила Альбанезе.

За її словами, уже понад 100 днів тривають безперервні бомбардування густонаселених районів, цивільні гинуть через відсутність адекватної медичної допомоги. Альбанезе наголосила, що вона засуджує насильство з боку ХАМАСу, який скоїв воєнні злочини і злочини проти людяності, однак ніщо не виправдовує дії Ізраїлю.

Війна на Близькому Сході

Ізраїль перебуває у стані війни з терористичною організацією ХАМАС, яка контролює Сектор Гази і 7 жовтня здійснила масований напад на ізраїльську територію. Внаслідок атаки загинули 1200 людей, понад 240 були взяті в заручники і переміщені у Сектор Гази. Через бойові дії, які Ізраїль, реалізуючи право на захист, проводить у Секторі Гази, за даними з регіону, загинули понад 23 тисячі людей.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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