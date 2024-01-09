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Блінкен: Ескалація конфлікту - не в інтересах Ізраїлю і «Хезболли»
09:21 09.01.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що влада Ізраїлю та Лівану, а також підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла" хочуть уникнути ескалації.
Як пише "Європейська правда", про це Блінкен заявив під час спілкування із журналістами в Саудівській Аравії.
"Що стосується Лівану. Ясно, що ескалація, реальний конфлікт ні в чиїх інтересах - Ізраїлю, Лівану і "Хезболли", якщо вже на те пішло. І ізраїльтяни дуже ясно дали нам зрозуміти, що хочуть подальшого просування дипломатичним шляхом", - зазначив держсекретар.
Блінкен сказав, що цей шлях має що дозволити ізраїльтянам, які змушені були поїхати через загрозу з боку "Хезболли", повернутися в свої домівки на півночі країни, а також дозволить ліванцям на південь Лівану.
За його словами, США активно працюють над тим, щоб допомогти вирішити конфлікт між Ізраїлем та Ліваном, діючи дипломатичним шляхом.
Раніше високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ліванське бойове угруповання "Хезболла" не прагне війни з Ізраїлем.
Він також застеріг від втягування Лівану в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.
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