Нетаньяху обіцяє тривалу війну в Секторі Гази

Війна Ізраїлю проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази буде тривалою. Як передає агенція dpa, про це у неділю, 24 грудня, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи загибель 14 ізраїльських солдатів останніми днями.

"Давайте будемо дуже чіткими: це буде довга війна", - сказав Нетаньяху.

Прем'єр вкотре повторив, що Ізраїль продовжуватиме свою боротьбу доти, доки ХАМАС не буде знищено, а усі ізраїльські заручники не будуть звільнені. За його словами, Ізраїль більше ніколи не буде піддаватися небезпеці через Сектор Гази.

Ізраїльський лідер додав, що повідомив про такі плани президентові Сполучених Штатів Джо Байдену в суботу, 23 грудня, і що той "висловив розуміння". Нетаньяху також спростував повідомлення про те, що США тиснули на Ізраїль, щоб той вжив інших дій у війні.

Після атак ХАМАС Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) втратила загалом щонайменше 486 солдатів, приблизно третину з них - з початку наземного наступу в Газі 27 жовтня.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, з початку конфлікту в Секторі Гази загинули 20 258 осіб і 53 688 отримали поранення, в основному цивільні.

Операція Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу та поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, було звільнено понад 100 захоплених бойовиками ХАМАСу заручників. Ізраїль в обмін випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У руках бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються ще щонайменше 109 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.