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Ізраїль затоплює підземні тунелі ХАМАС у Газі, - WSJ
08:29 13.12.2023 |
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала затоплювати підземні тунелі ХАМАС в Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами офіційних осіб США, ознайомлених з операціями ізраїльських військових, ЦАХАЛ почав закачувати морську воду в систему підземних тунелів палестинських бойовиків ХАМАС в Газі.
Варто зазначити, що раніше командувач штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві заявляв, що затоплення тунелів є "хорошою ідеєю", але не повідомляв деталей.
Видання зазначає, що процес затоплення тунелів ХАМАС в Газі почався десь минулого місяця.
Війна Ізраїлю і ХАМАС
Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.
24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.
1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.
Наразі Армія оборони Ізраїлю продовжує операцію на півдні Сектору Газа. Вона вже оточила Хан-Юніс - друге за величиною місто і навіть пробилася до його центру.
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