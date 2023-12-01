Армія Ізраїлю відновила бойові дії проти ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вранці у п'ятницю, 1 грудня, оголосила про відновлення бойових дій проти бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, звинувативши їх у порушенні режиму припинення вогню. Повідомляється, що ізраїльська армія завдає ударів по цілях ХАМАСу у Секторі Гази.

Агентство AFP з посиланням на власного кореспондента, який перебуває у Газі, повідомляє, що ізраїльські військові літаки завдали серії ударів, а також про артилерійський вогонь у Газі.

Незадовго до цього вранці у п'ятницю ізраїльські військові повідомили про перехоплений силами протиповітряної оборони об'єкт, який було випущено з Сектора Гази.

30 листопада, у останню добу дію режиму припинення вогню, ХАМАС звільнив спочатку двох заручників, а ближче до опівночі ще шістьох, зокрема людей із подвійним громадянством Мексики, Росії та Уругваю. Зі свого боку Ізраїль у цей день звільнив із в'язниці 30 палестинців - сімох жінок і 23 неповнолітніх.

Тижневе перемир'я у Газі

Тимчасовий режим припинення вогню, узгоджений Ізраїлем із ХАМАСом за посередництва Катару спершу на чотириденний термін, діяв з 24 листопада. Після цього Ізраїль і ХАМАС домовилися про продовження режиму припинення вогню ще на два дні, а потім - ще на один день. За умовами першочергової угоди, за цей час бойовики ХАМАСу мали передати Ізраїлю 50 жінок і дітей із числа заручників, захоплених 7 жовтня. Ізраїль же мав звільнити зі своїх в'язниць 150 палестинських в'язнів - жінок і підлітків. У підсумку під час тижневого перемир'я ХАМАС та інші бойовики в Газі звільнили понад 100 заручників, більшість з яких - ізраїльтяни, в обмін на 240 палестинців, звільнених з в'язниць в Ізраїлі, зазначає агенція AP. У полоні палестинських бойовиків залишається таким чином близько 140 заручників.

Крім звільнення заручників, умови тимчасового перемир'я передбачали призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденний пропуск у всі райони сектора 200 вантажівок із гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок із паливом.

Чинне перемир'я мало завершитися о 7 ранку 1 грудня, але напередодні ЗМІ повідомляли про нібито домовленість між сторонами конфлікту подовжити його ще на одну добу.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також почала наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.