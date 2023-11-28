Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен цього тижня знову відвідає Ізраїль, щоб сприяти звільненню заручників

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати, щоб допомогти звільнити всіх заручників, викрадених ХАМАСом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Секретар наголошуватиме на необхідності підтримувати збільшений потік гуманітарної допомоги в Газу, забезпечити звільнення всіх заручників і покращити захист цивільних осіб у Газі", - зазначають у Державному департаменті США.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту розповів, що Блінкен також обговорить, що хоче бачити Вашингтон в Газі, якщо Ізраїль зможе знищити ХАМАС.

Зазначається, що після початку однієї з найкривавіших сторінок ізраїльсько-палестинського конфлікту Блінкен проводив серйозні дипломатичні дії з ізраїльськими та арабськими лідерами, щоб допомогти уникнути розширення війни.

Цього тижня він говоритиме про майбутнє Гази та необхідність постійного політичного вирішення давнього конфлікту. Очільник держдепу виключив ізраїльську окупацію Гази, постійне переміщення її населення та зменшення території, хоча остаточного план під час переговорів з арабськими державами, Ізраїлем і палестинськими лідерами ще немає.

За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2173
  0,1686
 0,47
EUR
 1
 39,6579
  0,2999
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0789  0,04 0,10 37,6961  0,02 0,05
EUR 40,2278  0,04 0,10 41,0439  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес