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Блінкен цього тижня знову відвідає Ізраїль, щоб сприяти звільненню заручників
09:06 28.11.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати, щоб допомогти звільнити всіх заручників, викрадених ХАМАСом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Секретар наголошуватиме на необхідності підтримувати збільшений потік гуманітарної допомоги в Газу, забезпечити звільнення всіх заручників і покращити захист цивільних осіб у Газі", - зазначають у Державному департаменті США.
Високопоставлений чиновник Держдепартаменту розповів, що Блінкен також обговорить, що хоче бачити Вашингтон в Газі, якщо Ізраїль зможе знищити ХАМАС.
Зазначається, що після початку однієї з найкривавіших сторінок ізраїльсько-палестинського конфлікту Блінкен проводив серйозні дипломатичні дії з ізраїльськими та арабськими лідерами, щоб допомогти уникнути розширення війни.
Цього тижня він говоритиме про майбутнє Гази та необхідність постійного політичного вирішення давнього конфлікту. Очільник держдепу виключив ізраїльську окупацію Гази, постійне переміщення її населення та зменшення території, хоча остаточного план під час переговорів з арабськими державами, Ізраїлем і палестинськими лідерами ще немає.
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