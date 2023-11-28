США не зупиняться, доки всі заручники в Газі не будуть звільнені - Байден

Сполучені Штати не припинять докладати зусиль, аби звільнити всіх заручників, яких ХАМАС захопив під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це заявив Джо Байден з нагоди продовження гуманітарної паузи в Газі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми не зупинимося, поки не буде звільнено всіх заручників, яких утримують терористи ХАМАС», - запевнив президент США.

Він пояснив, що останніми днями був особисто залучений до зусиль, аби угода про тимчасове припинення вогню могла й надалі приносити результати. У цьому зв'язку глава Білого дому відзначив, що вже понад 50 заручників були звільнені з полону ХАМАС та повернулися до своїх родин, у тому числі маленькі діти, жінки й літні люди.

Крім того, зауважив Байден, гуманітарна пауза дозволила збільшити доставлення гуманітарної допомоги цивільним у секторі Гази.

«Сполучені Штати очолили гуманітарну допомогу в Газі, спираючись на багаторічну роботу як найбільший спонсор гумдопомоги палестинському народу», - наголосив американський лідер.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок уряд Катару заявив про досягнуту домовленість між Ізраїлем і ХАМАС щодо продовження терміну перемир'я в секторі Гази. Режим припинення вогню діятиме ще два дні в обмін на звільнення більшої кількості заручників.