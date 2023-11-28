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Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом продовжили на два дні
22:35 27.11.2023 |
Ізраїль та палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС домовились про продовження режиму припинення вогню в Секторі Гази ще на два дні.
Першим про це повідомило міністерство закордонних справ (МЗС) Катару, яке є посередником у переговорах, ввечері в понеділок, 27 листопада - за кілька годин до закінчення строку дії попередньої угоди.
Інформацію підтвердили в ХАМАСі, зазначивши що досягти угоди вдалося завдяки посередницькій ролі Катару та Єгипту.
Ізраїль поки офіційно не підтвердив повідомлення, але напередодні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наголосив, що вітає можливість звільнення ХАМАСом кожного нового дня тиші десяти ізраїльських заручників.
Водночас досягнення угоди підтвердили в Білому домі США.
Підсумки трьох днів перемир'я
Тимчасовий режим припинення вогню діє в Секторі Гази з 24 листопада. За умовами угоди, за цей час бойовики ХАМАСу мають передати Ізраїлю 50 жінок і дітей, захоплених 7 жовтня, а Ізраїль має звільнити з в'язниць 150 палестинських в'язнів - жінок і підлітків.
У перші три дні ХАМАС звільнив 40 ізраїльських заручників, а також 17 громадян Таїланду, одного філіппінця й одного росіянина.
Напад ХАМАСу на Ізраїль
7 жовтня ХАМАС, визнаний в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Терористи також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Ізраїльська армія оборони (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За повідомленнями служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази загинули близько 15 тисяч осіб, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.
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