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Боррель розкритикував Ізраїль за фінансування нових поселень на Західному Березі
12:57 27.11.2023 |
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступив з різкою критикою в бік Ізраїлю через плани будівництва нових поселень на Західному Березі річки Йордан.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).
Боррель відзначив, що "з жахом дізнався, що посеред війни Ізраїль виділяє нові кошти на будівництво нових незаконних поселень".
"Це не має нічого спільного з самообороною і не зробить Ізраїль безпечнішим. Поселення є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і найбільшою загрозою безпеці Ізраїлю", - написав Боррель у понеділок вранці.
Міжнародне співтовариство разом з палестинцями вважає будівництво поселень незаконним і нелегітимним, а також перешкодою на шляху до миру. Понад 700 тисяч ізраїльтян зараз живуть на окупованому Західному березі річки Йордан і в східному Єрусалимі - територіях, захоплених Ізраїлем у 1967 році, які палестинці прагнуть відвоювати для своєї майбутньої держави.
В уряді Ізраїлю ще в червні заявили про плани побудови ще понад 5 тисяч будинків на Західному березі.
Нагадаємо, Боррель вважає, що створення держави Палестина було б найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, який проводить воєнну операцію проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.
Раніше глава дипломатії ЄС заявив, що після завершення війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС контроль над сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрації.
Перед цим Боррель закликав Ізраїль не дозволити люті поглинути його у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.
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