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АНАЛІТИКА

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС набуло чинності

 

Домовленість про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази набула чинності зранку в п'ятницю, 24 листопада - о 07:00 за київським часом.

Передбачається, що перемир'я триватиме чотири дні. За цей час палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС має звільнити 50 ізраїльських заручників, а Ізраїль - 150 палестинських в'язнів - жінок і неповнолітніх.

Перші 13 заручників мають бути звільнені сьогодні о 16:00 за київським часом. Ізраїль вже отримав список їхніх імен. Скільки ув'язнених звільнять цього дня - поки не відомо. Американський телеканал CNN повідомив з посиланням на анонімного ізраїльського чиновника, що йдеться про 39 осіб. Їх випустять на свободу тільки після того, як ізраїльські заручники потраплять на територію країни.

Перемир'я може бути продовжене

Умови угоди передбачають також щоденний пропуск у всі райони Сектора Гази 200 вантажівок з гуманітарною допомогою і медикаментами та чотирьох вантажівок з паливом.

Тривалість перемир'я може бути збільшена. Ізраїль готовий додавати по дню за кожних 10 додатково звільнених ХАМАСом заручників. Однак режим тиші не може тривати довше 10 днів.

Підготовка угоди тривала протягом кількох тижнів. Посередниками в ній виступили Катар, Єгипет і США.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС, визнаний в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль.

Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Ізраїльська армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію.

За повідомленнями служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази вже загинули понад 14 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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