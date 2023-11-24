Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 12:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС набуло чинності
09:40 24.11.2023 |
Домовленість про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази набула чинності зранку в п'ятницю, 24 листопада - о 07:00 за київським часом.
Передбачається, що перемир'я триватиме чотири дні. За цей час палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС має звільнити 50 ізраїльських заручників, а Ізраїль - 150 палестинських в'язнів - жінок і неповнолітніх.
Перші 13 заручників мають бути звільнені сьогодні о 16:00 за київським часом. Ізраїль вже отримав список їхніх імен. Скільки ув'язнених звільнять цього дня - поки не відомо. Американський телеканал CNN повідомив з посиланням на анонімного ізраїльського чиновника, що йдеться про 39 осіб. Їх випустять на свободу тільки після того, як ізраїльські заручники потраплять на територію країни.
Перемир'я може бути продовжене
Умови угоди передбачають також щоденний пропуск у всі райони Сектора Гази 200 вантажівок з гуманітарною допомогою і медикаментами та чотирьох вантажівок з паливом.
Тривалість перемир'я може бути збільшена. Ізраїль готовий додавати по дню за кожних 10 додатково звільнених ХАМАСом заручників. Однак режим тиші не може тривати довше 10 днів.
Підготовка угоди тривала протягом кількох тижнів. Посередниками в ній виступили Катар, Єгипет і США.
Напад ХАМАСу на Ізраїль
7 жовтня ХАМАС, визнаний в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль.
Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Ізраїльська армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію.
За повідомленнями служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази вже загинули понад 14 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
|Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС
|Єврокомісія поки не готова розблокувати кошти для Угорщини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пентагон схильний дозволити ШІ-зброю, яка самостійно схвалюватиме вбивство людини
|На польсько-українському кордоні у черзі стоять 2300 вантажівок, триває блокування трьох напрямків
|Мішель їде до Орбана після угорського ультиматуму щодо України
|Німеччина готова збільшити держборг для подолання бюджетної кризи
|Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС набуло чинності
|Венеція запроваджує туристичні квитки у 2024 році
Бізнес
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження
|Майже весь колектив OpenAI вимагає повернути Альтмана та погрожує «втечею» у Microsoft — Суцкевер теж підписався!
|Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3: новий процесор середнього рівня зі швидшим CPU і потужнішим GPU