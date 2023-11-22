Ізраїль і ХАМАС домовились про тишу в обмін на заручників

Уряд Ізраїлю після кількох годин обговорення схвалив у ніч на середу, 22 листопада, угоду з палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС, що передбачає кількаденне припинення бойових дій в Секторі Гази в обмін на звільнення бойовиками частини заручників, яких вони там утримують.

"Ізраїльський уряд має намір повернути всіх заручників додому. Сьогодні уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, відповідно до якого щонайменше 50 викрадених жінок і дітей будуть звільнені за чотири дні, протягом яких у бойових діях настане затишшя", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

У ній додається, що перемир'я може бути продовжене: для кожних 10 звільнених заручників буде додаватися ще один день тиші.

За даними джерел Reuters, серед інших заручників ХАМАС має звільнити трьох громадян США, зокрема трирічну дівчинку, батьки якої загинули під час нападу терористів на Ізраїль 7 жовтня.

У ХАМАС заявили, що угода була укладена за посередництва Катару та передбачає також звільнення з ізраїльських в'язниць 150 палестинців і доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

У Катарі повідомили, що з досягненням угоди допомагали також США і Єгипет, а звільнення заручників має відбуватися під наглядом представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За даними ізраїльських ЗМІ, очікується, що перші заручники будуть звільнені не раніше четверга, 23 листопада, а протягом найближчої доби ізраїльські громадяни зможуть звернутися до Верховного суду країни з проханням перешкодити звільненню палестинських в'язнів.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС, визнаний в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За даними підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 12 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.