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Bloomberg: США та ЄС пропонують розмістити миротворців в Газі
17:06 17.11.2023 |
США разом із ЄС просувають план, який передбачає розміщення миротворців ООН у Газі після завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС.
Як пише "Європейська правда", про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел.
У матеріалі йдеться, що дискусії на тему розміщення миротворців поки що попередні і почалися у зв'язку з посиленням тиску на Захід через дії Ізраїлю в секторі Гази.
За словами співрозмовників агентства, американські і європейські посадовці визнають, що залишаються великі питання щодо того, чи буде така операція ефективною.
Крім того, вони зазначають, що Ізраїль залишається вкрай скептично налаштованим щодо такого плану, однак за їхніми словами, навіть обговорення цієї ідеї може допомогти підштовхнути ізраїльську сторону до того, щоб більше думати про завершення операції і обдумати ситуацію після цього.
Один з варіантів, який розглядають американські та європейські чиновники, передбачає розширення ролі Організації зі спостереження за виконанням умов перемир'я - органа, який був створений у 1949 році для допомоги у виконанні угод про перемир'я між палестинцями та Ізраїлем після війни, що спалахнула у 1948 році після створення Єврейської Держави.
Ізраїльські посадовці висловили скептицизм щодо того, що сили ООН будуть ефективними або здатними взяти на себе таке завдання. Вони сказали, що армія Ізраїлю повинна буде входити і виходити з Гази за власним бажанням, щоб переконатися, що ХАМАС або будь-яка інша антиізраїльська сила не відновлюється.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.
Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель у понеділок підкреслив, що Ізраїль не може залишатися в Газі після війни. За його словами, "палестинська влада повинна повернутися в Газу"
Держсекретар США Ентоні Блінкен також попередив, що Ізраїль не може знову окупувати Газу після закінчення війни з ХАМАС.
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