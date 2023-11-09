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АНАЛІТИКА

Нідерланди відправлять військовий корабель для гуманітарної допомоги Газі

Нідерланди відправлять військовий корабель для гуманітарної допомоги Газі

 

Нідерланди направлять військовий корабель HNLMS Holland до Кіпру, щоб допомогти в операціях з надання гуманітарної допомоги сектору Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.

За її словами, судно може бути використане для евакуації з регіону та сприяти створенню морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Газу.

Планують, що корабель вийде в море в середині листопада та прибуде приблизно через 10 днів на Кіпр, де вже дислокуються два транспортні літаки С-130 та підрозділ морської піхоти.

Один з цих літаків повернеться найближчим часом, а після прибуття до Нідерландів буде готовий до швидкого розгортання в разі потреби. Інший С-130 та морські піхотинці залишатимуться на Кіпрі за графіком до кінця цього року.

Раніше повідомляли, що Італія відправить на Близький Схід корабель свого військово-морського флоту, обладнаний під шпиталь, для допомоги пораненим внаслідок бойових дій мешканцям сектора Гази.

Також цього тижня повідомляли, що Франція веде переговори з Єгиптом про створення шпиталю на суходолі для поранених в секторі Гази, де триває військова операція Ізраїлю проти ХАМАС.

Минулого тижня Ізраїль звернувся до Німеччини, Франції та Італії з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.
 

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