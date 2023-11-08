Армія оборони Ізраїлю зайшла у «серце Гази» - міністр

Армія оборони Ізраїлю досягла центру міста Газа, заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галант. "Ми перебуваємо у самому серці міста Газа", - зазначив він у вівторок, 7 жовтня, рівно через місяць після безпрецедентного за масштабами нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

За словами Галанта, Газа є "найбільшою базою терористів, коли-небудь створеною у світі". Він наголосив, що поки до Ізраїлю не повернуться заручники, "не може бути припинення вогню з гуманітарних причин".

До тимчасового гуманітарного припинення вогню в Секторі Гази Ізраїль закликає ціла низка держав, а також ООН. 7 листопада з таким закликом виступила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Важливо дати зрозуміти, що боротьба ведеться проти терористичної організації ХАМАС, а не проти мирних палестинців", - заявила вона перед зустріччю "Групи семи" (G7) у Токіо. При цьому Німеччина, як і США, виключає можливість повного припинення вогню в Секторі Гази, оскільки це дозволило б ХАМАС перегрупуватися.