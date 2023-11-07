У Китаї заявили про намір «встановити мир на палестинських територіях»

Влада Китаю планує працювати над "відновленням миру" на палестинських територіях в рамках роботи в Раді Безпеки ООН.

Про це заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили в китайському МЗС, країна хоче "вплинути на поточну кризову ситуацію на Близькому Сході", зважаючи на своє головування в РБ ООН.

"Китай зробить все можливе, щоб заохотити Раду Безпеки виконувати свої обов'язки, відігравати свою роль, будувати консенсус і вживати відповідальних і значущих заходів якнайшвидше, щоб полегшити поточну кризу і гарантувати безпеку цивільного населення з метою відновлення миру", - заявив Веньбінь.