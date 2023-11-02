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Білий дім: ХАМАС не може у майбутньому керувати сектором Гази
23:17 01.11.2023 |
Сполучені Штати вважають, що проіранське палестинське бойове угруповання ХАМАС не можна залучати до майбутнього управління сектором Гази, коли закінчиться війна його з Ізраїлем.
Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, виступаючи перед журналістами, коли президент Джо Байден летів до Міннесоти, повідомляє Reuters.
На тлі обговорення США та їхніх союзників і партнерів варіантів післявоєнного устрою Гази, він зазначив, що передача влади ХАМАС буде проблематичною після того, як 7 жовтня на півдні Ізраїлю було вбито 1400 осіб.
"Ми вважаємо, що ХАМАС не може у майбутньому керувати сектором Гази. Ми ще не маємо всіх відповідей, що буде після конфліткту, але ми працюємо з нашими партнерами в регіоні над вивченням того, як може і повинно виглядати управління в Газі", - наголосив Кірбі.
Речник Білого дому також заявив, що Вашингтон не вважає, що зараз настав час для загального припинення вогню, але гуманітарні паузи в бойових діях є необхідними.
Водночас, за його словами, Сполучені Штати не підтримують постійне поселення цивільного населення сектору Гази за його межами.
За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.
Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості недопущення того, аби війна між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем переросла у "великий регіональний конфлікт".
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван також говорив, що Штати бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.
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