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АНАЛІТИКА

ЦАХАЛ: За удар по лікарні відповідає «Ісламський джихад»

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання "Ісламський джихад". "Розвіддані, що ґрунтуються на кількох доступних джерелах, вказують, що за невдалий ракетний запуск, який спричинив удар по лікарні в Газі, відповідає "Ісламський джихад", - заявили в ЦАХАЛі увечері у вівторок, 17 жовтня.

Крім того, ізраїльські військові заявили, що аналіз оперативних даних свідчить про те, "терористи в Газі випустили шквал ракет, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі у той час, коли вона була уражена".

Водночас, як пізніше заявив представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, є сумніви щодо заявленої палестинською стороною кількості жертв під час удару по лікарні, оскільки прямого влучання в об'єкт не було, а відеозйомка з військових безпілотників показує "якесь влучання у автопарковку". Агентство Reuters також цитує представника міноборони Ізраїлю Джонатана Конрікуса, який заявив про перехоплення ізраїльськими військовими переговорів бойовиків "Ісламського джихаду", з яких випливає, що удар став результатом невдалого ракетного запуску. За словами Конрікуса, цей запис буде оприлюднено.

Удар по лікарні в Секторі Гази

Раніше того ж дня про удар по медичній установі в Секторі Гази заявив представник міністерства охорони здоров'я Палестинської національної автономії, стверджуючи, що внаслідок нього загинули щонайменше 500 людей.

Радикальний ісламістський рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази і визнаний терористичною організацією в Євросоюзі, США та Ізраїлі, заявив, що удару по лікарні було завдано з ізраїльської сторони.

Після того, як стало відомо про удар по лікарні, в Йорданії та на палестинських територіях почалися заворушення. МЗС Йорданії також заявило про відповідальність Ізраїлю та закликало забезпечити захист палестинців, а також об'єднати зусилля з метою негайного припинення конфлікту на Близькому Сході.

У ВООЗ засудили удар по лікарні

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рішуче засудила удар по лікарні у Секторі Гази. Попередні повідомлення про влучання вказують на сотні загиблих та поранених, додав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, не уточнюючи з чиєї сторони було завдано удару.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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