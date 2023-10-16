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АНАЛІТИКА

За перший тиждень війни в Газі було переміщено близько мільйона людей – агентство ООН

 

За оцінками агентства ООН з підтримки палестинських біженців (UNRWA), за перші сім днів конфлікту в секторі Газа свої будинки були змушені залишити близько мільйона людей, повідомляє сайт alarabiya.net.

"Приблизно один мільйон людей було переміщено за перші сім днів" війни в Газі, повідомила AFP директор зі зв'язків із громадськістю UNRWA Джульєтта Тума.

Комісар UNRWA Філіп Лаззаріні на своїй прес-конференції в неділю заявив, що "400 тисяч переселенців зараз перебувають у школах та будинках UNRWA - більшість із цих будинків не обладнано як притулок для надзвичайних ситуацій".

Також він сказав, що саме агентство "втратило вже 14 співробітників".

Лаззаріні зазначив, що ситуація у Газі в умовах 8-денної блокади близька до гуманітарної катастрофи.

"Фактично на наших очах розгортається безпрецедентна гуманітарна катастрофа", - сказав він.

Також він закликав до негайного зняття блокади Газа, оскільки інакше "UNRWA та співробітники гуманітарних організацій не зможуть продовжувати гуманітарні операції".

"Облога Гази у тому вигляді, в якому вона здійснюється, є не чим іншим, як колективним покаранням", - резюмував комісар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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