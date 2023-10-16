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Джильберт Честертон
Ізраїль закрив зону в 4 км біля кордону з Ліваном
08:53 16.10.2023 |
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у неділю, 15 жовтня, оголосила закритою територією смугу завширшки в чотири кілометри на кордоні з Ліваном.
"Відповідно до оцінки ситуації та нещодавнього інциденту зі стріляниною на півночі Ізраїлю закрито територію до чотирьох кілометрів від північного кордону з Ліваном", - ідеться в повідомленні ЦАХАЛу.
Військові наголосили, що вхід у цю буферну зону заборонений. Крім того, там обмежили використання GPS. Людей, які проживають у радіусі до двох кілометрів від кордону, закликали залишатися поблизу районів, що охороняються.
Рішення про закриття прикордонного району ухвалили після ранкового обстрілу населеного пункту Штула на півночі країни з боку Лівану. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.
"Хезболла" підтримала ХАМАС і почала обстріли Ізраїлю
Ліванське радикальне шиїтське угруповання "Хезболла" підтримало напад на Ізраїль з боку радикального ісламістського руху ХАМАС 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1300 людей.
Протягом наступного тижня "Хезболла" почала обстрілювати Ізраїль з південних районів Лівану. ЦАХАЛ завдавав ударів у відповідь.
15 жовтня терористи "Хезболли" підтвердили, що випустили мінометні снаряди та протитанкові ракети по п'ятьох постах ЦАХАЛу в прикордонному районі. Бойовики заявили, що зробили це у відповідь на обстріли з Ізраїлю, в яких, за заявами ліванської сторони, загинув журналіст міжнародного агентства Reuters.
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