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АНАЛІТИКА

Байден підтримав знищення ХАМАС, але без захоплення Сектору Газа

 

Президент США Джо Байден підтримав знищення терористичного руху ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

"Так, я вважаю", - заявив президент США, відповідаючи на запитання про те, чи потрібно, на його думку, знищити ХАМАС.

Але, за його словами, потрібно, щоби була палестинська влада, потрібен шлях для існування Палестинської держави.

У відповідь на питання, чи буде Ізраїль зараз йти цим шляхом, Джо Байден відповів: "Не зараз. Але я думаю, Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди бойовиків ХАМАС і "Хезболли".

Байден також зазначив, що захоплення Ізраїлем сектору Газа стало б "великою помилкою". На його думку, ХАМАС не репрезентує весь палестинський народ.

"Ізраїль переслідує групу людей, причетних до варварства, що має такі ж серйозні наслідки, як і Голокост. Я вважаю, тому Ізраїль повинен відповісти", - додав глава держави.

Допомога США Ізраїлю

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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