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АНАЛІТИКА

Ізраїль відновив подачу води в Газу. Це домовленість Байдена з Нетаньяху

 

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Ізраїль відновив водопостачання півдня Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN та Sky News.

"Я можу сказати вам сьогодні вранці, що протягом останньої години я спілкувався зі своїми ізраїльськими колегами, які повідомили мені, що вони фактично знову відкрили водопровід у південній частині Гази", - сказав Салліван.

Водночас міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що рішення було узгоджене між прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху і президентом США Джо Байденом.

За словами Каца, рішення про відновлення водопостачання в певних точках "відповідає політиці Ізраїлю" в Газі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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