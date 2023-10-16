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АНАЛІТИКА

У Білому домі не виключили залучення військових США для звільнення захоплених ХАМАС заручників

 

У Білому домі не виключають, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Кірбі сказав, що наразі таких планів немає.

Відповідаючи на питання, чи буде він "абсолютно виключати" можливість розгортання будь-яких американських військ на місцях, Кірбі сказав: "Чого я не буду робити, так це виключати що-небудь, коли мова йде про повернення наших заручників додому".

"Ми працюємо над цим буквально щогодини, але знову ж таки, для того, щоб розробити конкретні варіанти, потрібно мати набагато більше інформації, ніж є зараз, і ми працюємо над цим", - додав він.

Кірбі також вказав на невизначеність щодо деталей місцеперебування та кількості заручників, наголосивши, що США повинні бути "обережними" в публічних обговореннях зусиль, спрямованих на повернення заручників додому.

Водночас Кірбі підкреслив, що планів введення американських військ для участі у конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС немає.

Державний департамент заявив у суботу, що 15 американських громадян залишаються зниклими безвісти, хоча американські чиновники підкреслили, що це не означає, що всі вони перебувають у заручниках.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.
 

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