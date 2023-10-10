Ізраїль відновив контроль над кордоном із Сектором Гази

Ізраїльські військові у вівторок, 10 жовтня заявили, взяли під повний контроль кордон із Сектором Гази. Як заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Річард Хехт, починаючи з ночі на 9 жовтня не було зафіксовано жодного проникнення бойовиків палестинського радикального руху ХАМАС на територію Ізраїлю з Сектора Гази.

Також у ЦАХАЛ повідомили, що мінують ті частини кордону, де бойовики зруйновали захисний бар'єр під час атаки 7 жовтня. В ізраїльській армії також попередили, що вважатимуть цивільні органи влади ХАМАСу легітимними воєнними цілями. "Якщо звідти стріляють ракетами, то це перетворюється на воєнну ціль", - зауважив Хехт.

У ЦАХАЛі також запропонували палестинцям, які тікають від їх авіаударів у Секторі Гази, прямувати до Єгипту, який також межує із заблокованим анклавом, передає Reuters. "Мені відомо, що пункт пропуску Рафах все ще відкритий", - сказав Річард Хехт. "Усім, хто може вийти, я б порадив вийти", - додав він.

Тим часом у прикордонних районах із Сектором Гази були знайдені близько 1500 тіл бойовиків ХАМАСу, повідомив Хехт.