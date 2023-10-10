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АНАЛІТИКА

ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем

 

Терористи ХАМАС заявили про готовність до переговорів з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставленний чиновник ХАМАСу Абу Марзук заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем, оскількі "всі цілі були досягнуті".

Він додав, що ХАМАС відкритий "до всіх політичних діалогів".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вранці 7 жовтня ХАМАС атакув Ізраїль із Сектору Гази. Вони захопили кілька населених пунктів, військові об'єкти та взяли полонених. Вже ввечері ізраїльська армія (ЦАХАЛ) повернула під контроль більшу частину територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Командування ізраїльської армії наголошує, вони мають намір знищити ХАМАС.

Водночас, терористи заявили, що будуть вбивати по одному полоненому за кожен удар по Сектору Гази.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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