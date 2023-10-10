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Ердоган пропонує посередництво в палестино-ізраїльському конфлікті
08:56 10.10.2023 |
Президент Туреччини заявив про готовність до будь-якої форми посередництва для залагодження палестино-ізраїльського конфлікту, включаючи обмін полоненими.
Про це Реджеп Тайїп Ердоган заявив після засідання уряду в Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони... Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною", - сказав Ердоган.
Президент Туреччини закликав Ізраїль припинити бомбардування палестинських земель, а палестинців припинити переслідування цивільних поселень в Ізраїлі.
"Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною... Навіть у війні присутні етикет і мораль. Сторони зобов'язані їх дотримуватися. Як ми завжди наголошуємо, у справедливому мирі немає переможених", - сказав турецький лідер.
За його словами, в регіоні не запанує мир без створення незалежної, суверенної держави Палестина з географічною цілісністю в межах кордонів 1967 року, зі столицею в Єрусалимі.
Президент Туреччини також повідомив про підготовку гуманітарної допомоги для жителів Гази.
Як повідомляв Укрінформ, раніше президент Туреччини Ердоган закликав Ізраїль та Палестину до стриманості та уникнення кроків, які можуть призвести до ескалації напруженості. Пізніше він назвав ізраїльсько-палестинський конфлікт основою всіх проблем на Близькому Сході, єдиним способом вирішенням якого є створення двох держав.
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