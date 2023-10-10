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Лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та США опублікували спільну заяву на підтримку Ізраїлю
08:51 10.10.2023 |
Пресслужба Білого Дому повідомляє в понеділок: "Сьогодні лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки опублікували таку спільну заяву:
Сьогодні ми - президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Мелоні, прем'єр-міністр Великої Британії Сунак і президент США Байден - висловлюємо нашу тверду і спільну підтримку Державі Ізраїль, а також наше однозначне засудження ХАМАС і його жахливих терористичних актів.
Ми ясно заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають ані виправдання, ні легітимності та мають бути загальновизнаними і засудженими. Терору ніколи не може бути виправдання. Останніми днями світ із жахом спостерігав, як терористи ХАМАС вбивали родини в їхніх домівках, убили понад 200 молодих людей, які насолоджувалися музичним фестивалем, та викрадали літніх жінок, дітей і цілі сім'ї, яких зараз утримують як заручників.
Наші країни будуть підтримувати Ізраїль у його зусиллях щодо захисту себе і свого народу від таких звірств. Ми також наголошуємо, що зараз не час для будь-якої сторони, ворожої Ізраїлю, використовувати ці напади для отримання вигоди.
Усі ми визнаємо законні сподівання палестинського народу і підтримуємо рівні заходи справедливості та свободи, як для ізраїльтян, так і для палестинців. Але не робіть помилок: ХАМАС не представляє цих прагнень і не пропонує палестинському народу нічого, крім ще більшого терору і кровопролиття.
Найближчими днями ми залишатимемося єдиними і скоординованими, разом як союзники і як спільні друзі Ізраїлю, щоб гарантувати, що Ізраїль зможе захистити себе, і зрештою створити умови для мирного й інтегрованого регіону Близького Сходу", - ідеться в заяві.
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