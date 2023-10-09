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Єврокомісія призупиняє допомогу палестинцям після агресії проти Ізраїлю
17:30 09.10.2023 |
Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях після агресії терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю.
Про це оголосив єврокомісар із питань сусідства Олівер Варгеї, повідомляє "Європейська правда".
За словами Варгеї, "масштаби терору й жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом", після якого не може бути "бізнесу як зазвичай".
"Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 мільйон євро", - зазначив єврокомісар.
Крім того, Єврокомісія "негайно призупиняє" виплати за наявними проєктами для Палестини, переглядає всі проєкти, а нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені "до подальшого повідомлення".
"Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз", - підсумував Варгеї.
Раніше про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині оголосили окремо Німеччина й Австрія.
Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв'язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.
Також відомо, що ЄС у вівторок, 10 жовтня, проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль.
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